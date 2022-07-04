好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）最新電影《捍衛戰士：獨行俠》的全球票房破10.3億美元（約台幣307億），台灣再創演藝巔峰，不過情場卻傳出失意，60歲生日前夕被爆與40歲英國女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）分道揚鑣。

綜合外媒報導，阿湯哥2020年拍電影《不可能的任務7》時，與合作的女演員海莉艾特沃擦出愛火，曾多次被媒體拍到手牽著手出門的恩愛照，但兩人工作都很忙碌，所以常常聚少離多，去年夏天傳出分手，直到海莉艾特沃近日現身《捍衛戰士：獨行俠》倫敦首映會，兩人舊情復燃的消息才傳出，未料這段緣分又有新轉折，根據英國《太陽報》報導：「湯姆與海莉的感情是玩真的，絕非為了搏版面，儘管外面的流言蜚語不斷，但很不幸這段感情仍無疾而終。」證實兩人再度分手。

另一個傳聞則是海莉艾特沃因為有了音樂製作人新歡奈德沃夫甘凱利（Ned Wolfgang Kelly），所以向阿湯哥提出分手，不過這樣的說法尚未被當事人證實。

失去愛情的阿湯哥勤跑新作《捍衛戰士：獨行俠》的宣傳活動，昨（3日）是他的60歲大壽，儘管身邊少了女友，不過1日阿湯哥被目擊人在英國海德公園（Hyde Park）看演唱會，且身旁好友還一起為他唱生日快樂歌暖壽，心情看起來還不錯。