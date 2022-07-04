1名網友日前在交友軟體認識1名女子，女子先是開口向他借3萬被拒絕，接著改口借1萬，說已被催繳房租，該網友最後心軟匯了1萬，女子則頻頻喊他老公，說「老公我真的急需，不然我不會跟你開口的」，還說15日就會還，沒想到最後直接將他封鎖，對話曝光網友紛紛笑說「精蟲衝腦」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文貼出幾張對話截圖，他日前5月初透過交友軟體認識1名女子，女子先是傳訊息問原PO能否借她3萬，原PO說沒錢，之後她又改口稱因為房租不夠，先借1萬，並保證15號就會還，原PO則說太過突然，希望見面才給錢，她卻說因為急用，想用匯款方式。

1名網友日前在交友軟體認識1名女子，女子開口借1萬，該網友最後心軟匯出，女子還說「老公我真的急需，不然我不會跟你開口的」最後竟是詐騙。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該女子還拍身分證照片傳給原PO，不斷撒嬌說「我15號還你好媽老公」，最後原PO索性答應，還問女子說「不會騙我齁？」對方則說「老公我真的急需，不然我不會跟你開口的」，成功匯款後女子又再要更多，得不到就把原PO封鎖了，臉書貼文還曝光匯款紀錄與女子照片，引發熱議。

網友紛紛留言表示「我真的一直不相信現在還有人，會被這種方式詐騙」、「多用大頭思考，用小頭會吃虧的」、「我看她也是很用心在經營，句句老公在叫，也是很累」、「該小心的是你自己吧」、「原本要騙尿尿地方 結果先被騙錢」、「老公，你該下船了喔」、「如果有人可以讓我借錢不用還，我不止會叫他老公，我還可以叫爸爸或爺爺」。