在北京清華大學舉行的第十屆世界和平論壇上，英國駐華大使引用孟子《楚辭》中「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」指責俄羅斯挑起俄烏衝突，俄羅斯大使傑尼索夫則引用中國成語「實事求是」回應。

7月3日上午，由北京清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的第十屆世界和平論壇在北京拉開帷幕。本屆論壇的主題為「維護國際戰略穩定：共同、綜合、合作」。多國前政要出席論壇，來自海內外的三百餘位駐華外交使節、智庫學者通過線上線下方式參與討論。

在一場討論中，英國大使引用中國古語指責俄羅斯造俄烏危機。英國大使突然切換成普通話說，「我想引用一句中國的名言，是孟子的：道就像大陸一樣，難道是難以了解的嗎？人們的問題，是不願意去探求罷了。原文是，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」

隨後，俄羅斯大使也引用中國成語進行回應，「世界上的危機不只有俄烏危機。我們也有其他亟待解決的問題。英國大使剛才提到『實事求是』，我完全支持這種態度。但也善意的請你們關注事實，而不是臆想，尤其是不要被假新聞和不實信息所迷惑。」