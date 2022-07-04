日本防衛省透露，今（4）日上午7時許開始，俄羅斯海軍和中共海軍各有1艘護衛艦相繼駛入釣魚台附近，並進入日本所宣稱的「毗連區」。日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕致電中國駐日大使館表示抗議，要求防止類似情況再次發生。

毗連區（contiguous zone）是指沿海國根據其國內法，在領海之外鄰接的一定範圍內，為行使管制權而設立的特殊海域。日本將釣魚台周圍12浬視為其「領海」，並將其外側12浬鄰接區訂為日方的「毗連區」。

共同社引述日本防衛省消息，俄國與中共軍艦先後進入釣魚台「毗連區」。該俄軍艦是2日穿過與那國島和西表島海域北上的其中1艘護衛艦，今日7時5分至8時16分在「毗連區」內航行。中共海軍護衛艦於約7時44分駛入「毗連區」，6分鐘後駛離至外側。

日本防衛省認為，中共軍艦可能是在採取監視俄軍艦等某種措施。當下，日本緊急派出海上自衛隊護衛艦「阿武隈號」執行監視任務。

據分析，中俄軍艦上次幾乎同一時間段在釣魚台「毗連區」航行是在2016年6月。

日本官房副長官木原誠二在記者會上重申：「尖閣諸島（釣魚台）無論是歷史上還是國際法上都是我國固有領土」、「將堅決守護我國領土和領海到底」，並稱將堅決且冷靜地應對。

共同社報導稱，中共在日本周邊海域的活動趨於活躍，6月上旬，中共海軍護衛艦在距釣魚台以西僅約30浬航行，日本透過外交管道向中方表達關切。