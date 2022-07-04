多數鋼材使用產業需求動能已觸頂並快速走緩，恐怕不利於今年下半年至明年上半年的價格展望，法人看空全球鋼鐵產業。法人認為，在今年下半年至明年上半年鋼鐵產業下降周期中，中鋼(2002)、中鴻(2014)營收與獲利具大幅下滑風險，將使投資評價下調。

全球需求走緩，不利於鋼價展望。法人預期，今年下半年至明年上半年鋼價將加速跌勢，主因為多數鋼材使用產業需求動能已然觸頂並迅速下滑，其原因包括，一、大陸房屋市場自去年第四季起陷入凍結，且美國、歐洲自今年亦開始降溫；二、基礎建設投資成長無法彌補房地產市場流失的鋼材需求；三、全球主要經濟體製造業PMI減速或衰退；四、車用半導體與零組件缺貨、工廠停工干擾汽車生產。加上通膨上升使消費趨緩與下游存貨居高難下，法人預期全球貨幣政策緊縮與經濟加速走低將於今年下半年至明年上半年形成企業預算削減與鋼價下跌的惡性循環。

供需重平衡展望，隨著2021年超級周期結束、今年產業下降周期啟動，法人認為，碳中和趨勢下產能裁減導致供應緊俏的情況將持續緩解，理由為，一、供給瓶頸緩解將驅動全球產能利用率上升；二、新增產能具備先進科技與較高效率，將逐步於今年下半年至2023年投產；三、受地緣政治風險升溫與保護主義崛起影響，鋼鐵進口國家正致力提高自有產量，以降低進口依賴度並強化國家經濟安全；四、鋼鐵產業進入下降週期正提供大陸汰換老舊產能之絕佳時機。

隨著今年下半年鋼價進一步調降、明年上半年需求轉弱，營收與獲利預估將大幅滑落，法人預估中鋼與中鴻2022年營收將分別年增4%、年減2%，且2023年將陷入21%及29%衰退。由於中鋼非鋼鐵業務亦多屬周期性產業，且利潤率萎縮趨勢將自今年第三季重啟，加上利潤率展望因原物料價格堅挺而呈收縮趨勢，法人估計，中鋼和中鴻2022年每股盈餘將分別為2.23、1.07元，年減43%、76%。

中台灣最大一貫化鋼鐵廠陷入結構性逆風衝擊價格前景，法人預期經濟加速放緩將驅動今年下半年至明年需求疲軟、鋼價進一步下跌。法人投資建議，重啟評等中鋼、首次評等中鴻，均給予「降低持股」評等，目標價分別為22.7與19.3元，相當於2022年每股淨值預估1.0與1.2倍，位處兩者歷史股價淨值比區間0.8-1.8與0.6-3.7倍之中低緣。