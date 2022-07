全新系列制服將由內田雅樂及神秘走秀嘉賓,於16日在臺北表演藝術中心周裕穎《先驅者沙龍2》永續時裝秀完整發表。(JUST IN XX提供)

周裕穎設計臺北表演藝術中心制服,特邀UTA內田雅樂演繹,吸睛配件「兩用肩背包」復刻迷你版球劇場,可側背或作腰包,亦可分層收納。(JUST IN XX提供)

富含創意能量的臺北表演藝術中心7月起正式啟用,不僅找來普立茲克建築獎得主雷姆‧庫哈斯(Rem Koolhaas)與大衛‧希艾萊特(David Gianotten)領軍的荷蘭OMA建築事務所設計場館,全新員工制服更邀請台灣國際級設計師-周裕穎操刀,呼應獨特的「劇場魔術方塊」與「銀色巨型球劇場」建築外觀。本次的全新制服,周裕穎特別邀請4大國際時裝週超模、日本最帥星3代影帝本木雅弘之子內田雅樂演繹。

周裕穎巧妙運用方塊、球型與幾何線條打造自由、奔放的當代時尚制服,3大國際級設計師透過建築與時尚的國際交流激盪,深藏實驗趣味,也讓全台關注的新地標更具話題性。另周裕穎也找來4大國際時裝週超模、有日本最帥星三代之稱的內田雅樂,演繹北藝中心全新制服形象照,16日當天臺北表演藝術中心也將聯手周裕穎支線品牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX舉辦《先驅者沙龍2》服裝秀,以永續概念貫穿,舉辦全新制服走秀與周裕穎新一季服裝發表。當日時裝秀特別開放粉絲現場候位,只要你穿得夠顛覆、時尚、自由、奔放,就有機會由「時尚糾察隊」審核入場。

周裕穎表示:「北藝中心被CNN評選為全球最具變革性的8大建築之一,能與普立茲克獎得主跨界交流非常榮幸,這次在制服細節中加入許多呼應『開創性建築外觀』及『反向性劇場空間』等大師設計概念的巧思,打造顛覆既有框架的當代時尚制服。」此外,全系列制服採用「大愛感恩科技」回收寶特瓶紗打造而成的永續環保布料製成,不只永續、更兼具防皺、透氣、親膚等特殊機能。

本次制服設計周裕穎在色系上運用由OMA事務所特別指定「北藝藍」Panton 646色號作為主色系,搭配不同深淺的大面積印數位印花,融入結構性的立體剪裁,讓視覺具有層次、更加活潑。像是「雙層領斗篷式雨衣」、「前片覆蓋式連肩襯衫」、「立體壓褶活片口袋長褲」,搭配深受員工喜愛、未來希望能夠量產開賣的「迷你球劇場兩用肩背包」,顛覆大眾對制服及工作包的傳統印象。

為了兼顧工作人員全天候在偌大的北藝中心來往穿梭、上下走動也能輕鬆自在,周裕穎以連肩袖版型設計的長袖制服方便活動,肩上的銀色拉鍊不僅方便穿脫,同時也呼應銀色球型建築外觀及場館內的Disco Ball元素。方便工作人員收納各項用具,周裕穎也打造吸睛時尚配件「迷你球劇場兩用肩背包」,可作側背包及腰包2種配戴方式,採用可自動分解的黑色環保皮革;內層容量充足可收納對講機,外側夾層則以銀色金屬皮革及車線,復刻迷你版球劇場外觀,可分層收納識別證、零錢、悠遊卡、筆具等小型物品,靈活運用。