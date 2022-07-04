九合一選舉越來越近，民進黨雙北市長布局仍未定，也傳出此次選舉部署，綠營內部派系鬥爭激烈。國民黨台北市議員徐巧芯今（4）日爆出內幕，其實民進黨真正目的在於「2024總統大選」，她直言，民進黨為了這個目標，「2022對他們來說可以輸，但2024不能輸」。

徐巧芯今日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，從新北這局可以看出來，民進黨內部派系的共同想法，是要先「如何卡住侯友宜，讓他不要有2024的參賽權」，這可能是民進黨在2022年的一個主要目標，「民進黨在看2022的方式跟國民黨是不一樣的」。

徐巧芯分析，國民黨2022就是縣市首長連任、選贏；但民進黨是直接把2022當成是「2024整體布局在選」，所以2022對民進黨來說可以輸，但2024總統大選不能輸。這也讓徐巧芯直言，「所以有一些地方民進黨的布局很奇怪，都是為了2024，從派系內鬥的問題到蔡英文能不能控制民進黨2024的接班人」。

徐巧芯也提及，現在同時傳出來，雙北又有「陳建仁」跟「陳時中」的組合，這就是「蔡英文梭哈了」，因為如果陳時中跟陳建仁一起去選，他們選輸了，「基本上這兩人都是正英系的代表，所以蔡英文不只是辭掉黨主席的問題，她可能整個權力都會出現真空的情況」，所以蔡英文到底有沒有要梭哈，就看她在雙北怎樣安排人選。