歌手黃宣前(2)日首度擔任金曲獎星光大道主持人，他在紅毯上訪問的表現口條流利，敏捷反應讓各界為之驚艷，一個帥氣閃亮亮光頭造型也讓人印象深刻；黃宣今(4日)主動公開他高中的畢業證書，大方曝光長有濃密頭髮的青澀畢業照，引來粉絲們一片讚聲；而與他同是泰雅族的遠房親戚Lulu黃路梓茵也曾認證表示：「他長髮造型比較好看」。

黃宣今(4日)在IG發布一則限時動態，主動公開他高中的畢業證書，畫面中可以看到黃宣身穿師大附中校服，笑容顯得十分青澀；格外引人注意的是，不同於近10年多來的光頭造型，當時的黃宣還留有一般的男生頭，甚至還是「九一分」瀏海，讓粉絲意外窺見他「有頭髮」的樣貌。

黃宣在限動曬高中畢業證書，證明他確實有從師大附中畢業。（圖／取自黃宣IG限時動態）

黃宣接著說明自己的學歷，他當時其實有從師大附中畢業，是大學只唸一年才休學，並標註了「#謊言終結者」；他曾對此解釋：「在師大附中唸了2年半，但因高中太愛玩、缺席太多，所以沒有拿到高中畢業證書，改用高中同等學力證明考上大學，但大學休學之後，又重回高中用校園服務的方式補回畢業證書」。

對於已經留了11年光頭的黃宣，與他是遠房親戚的Lulu黃路梓茵曾透露，她與黃宣都是泰雅族，來自黃氏部落，兩人見面時還會互稱「同胞」；Lulu也認證黃宣高中時期是長髮，而且誇他「長髮造型比較好看」；此外，她還稱讚黃宣很認真準備紅毯主持工作，不僅對每位入圍者都瞭若指掌，還在典禮前一晚和陳明珠一起找前輩黃子佼討教主持方向，因此Lulu封他為「天才型的歌手、地才型的主持人」。