矽格(6257)因前景風險增加，將使產能利用率下滑，因此法人下調至中立，目標價給予50元。外資連13日賣超1.76萬張，周一盤中摔至49.70元，摜破50元關卡、跌至13個月新低點，震盪收跌0.98%報50.4元，驚險守住50元。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、第三代半導體GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試占矽格整體業績比重約6%，2022年目標10%，車用晶片測試價格比一般晶片測試可增加30%。目前5G相關占矽格整體業績比重25%，預估2022年占比可到30%。今年第二季整體半導體與封測需求還是很好的，但今年下半年變數是上游晶圓代工產能的供應，以及測試設備能交貨時間。矽格併購效益逐步展現，尤其收購聯測的效益才剛開始，法人預估，矽格2022年稅後EPS 6.90元。

近期金融市場不確定性增加，加上疫情造成的全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長及能源價格上漲，物價迅速膨脹、經濟前景風險增加，將不利矽格現有設備產能稼動率，因此將矽格下調至中立，目標價給予50元。

在今年第二季受到大環境變化大，受到俄烏戰爭、通膨、美國升息，以及大陸疫情封城影響，終端消費性需求疲軟，客戶開始調整庫存，大陸封控也影響到物流。但矽格今年第二季主要客戶訂單動能仍穩健，轉投資公司國內外客戶下單也持續增加，晶片測試線稼動率均維持。且在上海封城及物流進出不順暢等因素慢慢減緩下，大陸投資公司5月營收為2022年新高。加計投資子公司及公司的營收後，使矽格今年第二季營收、獲利都在高檔。產線稼動穩健，法人預估，今年第二季稅後EPS為1.90元。