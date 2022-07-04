性騒擾前科累累的彭姓男子，去年3月在公車上利用一名女乘客小寐休息之際，竟利用外套做為掩飾，掀起她的長裙以手指性侵，台北地方法院依強制性交罪重判5年，上訴後，台灣高等法院認定他是強制猥褻犯意提升至強制性交犯意，改判刑3年10月。可上訴。

彭男有多次在公車上性騷擾女性而被判刑的紀錄，他最早在2012年因性騷擾案被新北、台北地院判刑3月、10月；2017年在公車性騷擾被判刑6月，2018年10月又在公車上性騷擾被判刑6月，2019年5月出監。但同年8月再度在公車性騷擾被起訴，因和解獲撤告。

去年3月21日晚上9點多，彭男在台北市西門町附近搭乘台北客運公車，他看到女乘客在座位小寐休息之際，先利用外套做為掩飾，用手撫摸她右大腿，再徒手掀起她長裙，將手指伸她私處。

被害人驚醒後推開彭男並搖頭表示拒絕，彭仍接續三、四次以相同方式，將手指插入她私處，並試圖觸摸A女胸部，她恐懼在上開公車上大喊「不要」、「非禮」，彭男欲下車逃逸，公車司機將開往派出所報警處理。

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