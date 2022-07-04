資深廣播人良山兄（陳合山）於5月18日辭世，享壽82歲。為表彰其對一生為台灣廣播、台語歌曲及藝術文化的努力及貢獻，文化部長李永得今（4）日代表頒贈總統褒揚令，由遺孀黃金葉代表受贈，其子女包含台語歌手陳思安、陳婷玉及夫婿Anthony Miller、陳儷文、陳煜寰、黃素娥，以及孫女陳彥儒等到場觀禮。

李永得表示，良山兄近一甲子致力廣播傳承及推廣，自早年不易推廣台語廣播時，即全心投入節目製播，為台語廣播發展重要人物。其以〈歹命的阿狗兄〉、〈風流的阿狗兄〉等一系列台語歌曲成名歌壇；主持廣播節目〈司機俱樂部〉、〈良友樂園〉等，富有「廣播教父」美譽，是當年在外打拼、刻苦求學聽友的夜晚良伴。

良山兄本名陳合山，1941年生，是台南新營人。自幼即熱愛唱歌，富有雄厚且具磁性的歌聲。17歲曾拜台灣戰後第一代歌謠歌王吳晉淮學習吉他與歌唱技巧；1960年及1961年曾分別參加「建國電台」及「正聲岡山台」的歌唱比賽奪冠；1965年主唱〈歹命阿狗兄〉一曲造成轟動，並受到多家唱片公司青睞發行專輯。重要代表作品有〈歹命的阿狗兄〉、〈風流的阿狗兄〉、〈何時再相會〉等，對於台語歌曲的傳唱與推廣卓具貢獻。

良山兄耕耘廣播事業50餘年，自1966年於台北「華聲電台」主持〈良友樂園〉；1969年前往高雄發展，進入「鳳鳴電台」主持〈司機俱樂部〉，因主持風格獨特，更透過廣播為聽眾發聲解決問題，深受聽友喜愛及支持，成為當時最有名的廣播節目。其於1994年獲行政院新聞局第43屆廣播電視節贈獎牌表揚、2003年獲中華文化復興運動總會（現文化總會）頒獎狀鼓勵、2016年獲中華民國廣播商業同業公會頒發優良資深廣播節目主持人獎，並於2018年獲第53屆廣播金鐘獎特別貢獻獎。