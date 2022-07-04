T1聯盟第2屆選秀會12日登場，3日報名截止，聯盟預計周三公布選秀會名單，T1聯盟賽務長賈凡表示，今年T1聯盟選秀方式與去年相同採指名制度，但不同的是倒數2名的桃園雲豹跟台鋼獵鷹在首輪擁有2個指名資格，「希望能利用首輪8萬以上的薪水多選1個補強戰力。」

T1聯盟首個賽季由高雄全家海神隊奪冠，今天舉行感謝日，會中公布年度MVP、年度最佳外援及年度金哨獎得主，T1聯盟會長錢薇娟表示，在賽季結束後聯盟也沒有停歇，在賽務、選秀方面都持續在做修正，對於新球季也規劃許多「爆炸性」的事情，都將一一呈現給大家。

今天PLG更新選秀會報名結果，由於郵件系統問題，最終確定有52人報名、41人符合資格。而T1聯盟選秀會報名也在昨天截止，目前正在進行資格審查中，預計周三公布名單。

由於並未規定球員只能報名單一聯盟，賈凡透露初步看來，約有2、30人3個聯盟都有報名，加上還有45天議約期，選秀球員最後確定加盟的隊伍可能拖到9月才揭曉。

賈凡表示，由於選秀會的結果可能會影響到新球季賽制，目前都只是個球團初步的討論，但肯定的是，會調整本土、外援的上場比例，讓本土球員有更多發揮空間。