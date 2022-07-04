港股上週五因香港回歸25周年休市一日，港股4日開盤，也是2022年下半年首日開盤，恒指開低0.77％，隨後跌幅收窄。截止收盤，恒生指數跌0.13％，報21,830.35點。國企指數跌0.25％，報7,647.7點。紅籌指數跌0.40％，報3,935.77點。

概念股方面，生物技術股表現強勢，榮昌生物漲超15％，再鼎醫藥漲近15％，康方生物漲近15％。

另外，物業服務及管理股走低，融創服務跌超12％，雅生活服務跌超8％，世茂服務跌超7％。

個股方面，AI公司商湯繼上個交易日重挫約47％後，本週一開盤仍未止跌，股價一路下滑。終場收18.85％，報2.54港幣。商湯6月30日面臨大額解禁，儘管當天商湯科技多位管理層發出承諾，表示在2022年12月29日前，不會出售總數20.02億股的公司B類股份（占已發行股份總數約5.98％），但依舊無法提振大股東信心，出現清空式拋售。

另外，美圖公司跌10.58％，7月3日晚，美圖公告稱因投資加密貨幣減值影響，上半年淨虧損可能達人民幣（下同）2.749億元至3.499億元人民幣，較上年同期約1.377億元的淨虧損增加約99.6％至154.1％。

大陸鋰業龍頭贛鋒鋰業跌3.30％，7月3日晚，贛鋒鋰業發佈公告稱因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，被證監會立案。贛鋒鋰業方面稱，上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。