楊銘威在《機智校園生活》一人分飾兩角。（TVBS提供）

楊銘威在《機智校園生活》一人分飾兩角。（TVBS提供）

楊銘威暌違7個月，以「男主角」之姿，接棒日前辭演的宥勝，回歸TVBS 《機智校園生活》，飾演高二乙正港班導師曾抱謙。楊銘威談起自己高中時愛玩叛逆，曾被記2大過、7小過、14支警告而留校察看，只差1支警告就要被退學，最後被迫轉學，讀了另一間高中後進入演藝圈，又因拍戲曠課170多節課。

和方志友育有一女一兒的他，對於小孩教育，認為快樂開心比較重要，但說完年少輕狂荒唐史後又坦言有點擔心小孩像自己，忍不住補充：「小朋友不要學！還是要好好念書！」承認自己當初走了很多冤枉路，好好念書還是很重要。

楊銘威劇中飾演高中校園老師，談起自己高中時期，透露班導師就換了8個，老師在前面上課，同學們還會在教室裡後面煮火鍋，學校甚至為吸菸的學生闢了一區吸菸區，後來被檢舉，教官就說只能到廁所抽。不過他強調：「那學校現在沒有這樣了啦！」

他近期在實境節目《來吧！營業中》擔綱二廚，時常冒出諧音哏讓觀眾發現他幽默的一面，他說最近到處有人叫他講個冷笑話來聽聽，只要一安靜就被說「怎麼不講個幹話」， 他預告在《機智校園生活》中也會展露這一面。因倉促回歸，目前還沒有感情線，他笑說不排斥演師生戀，還天馬行空許願：「可以邀王淨演學生！」

不少人確診後都留下後遺症，他則說體力沒有變差，「反而力量變大，而且酒量變好、不會宿醉，然後聲音變低，每天早上6點會自動起床，但這可能是變老了？」

楊銘威在《機智》新單元「必勝高三生」飾演高二乙正港班導師曾抱謙，因個性唯諾慘遭學生以水桶蓋頭惡整，摔倒導致腰椎受傷，休養一年後回校繼續任教，他將冒充自己的孿生弟弟曾定一（綽號曾第一），變身吊兒啷噹，幽默風趣卻又怪招百出的數學老師，重新整治高三乙班。此次回歸也是楊銘威第一次擔綱8點檔男主角，他蓄勢待發形容自己要「硬起來」，將改頭換面一人分飾曾抱謙、曾第一兄弟兩角，並穿上花襯衫、戴上金項鍊，以台客痞子造型時髦登場，定裝時非常自豪表示：「很帥」。

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