台大「兒童農經夏令營」因疫情停辦2年，在雲林縣北辰國小復辦報名秒殺。（張朝欣攝）

台灣大學農經系為讓農業教育在雲林縣往下扎根，每年舉辦「兒童農經夏令營」，前2年因疫情停辦，4日復辦吸引50餘人參與，學童們前2年沒有辦法參加夏令營，所以一聽到有夏令營，報名馬上額滿，主辦單位則加強防疫措施，希望孩子們安全快樂地在學習中歡度暑假。

台大農業經濟系與雲林縣政府合作，在縣內開辦農業經濟研究所雲林專班，培育農業相關人才，後來又針對國小學童舉辦「兒童農經夏令營」，以遊戲方式，讓孩子從小了解農業經營理念，每人僅收保險費與餐費，其餘費用由農經系負責籌募，因此大受歡迎。

農經夏令營因疫情停辦2年，今年待國小學童均打完第1劑疫苗後決定復辦，4日在北港鎮北辰國小開跑，20餘名台大農經系學生帶著50餘名學童，展開為期3天的學習課程，讓小朋友了解家鄉的農業，以及管理的基本概念，還教導小朋友如何利用所學管理零用錢，寓教於樂。

主辦單位負責人雲林縣議員蔡岳儒表示，他從台大政治系畢業後，又參加台大農業經濟研究所雲林專班，發現農業經濟課程不僅可管理農業，也可運用於日常生活，因此特別針對國小學童開辦農經夏令營，一開始小朋友都覺得「經濟管理」很難，後來知道可以用來管理自己的零用錢與遊戲時間，便不再排斥。

台大農經系助理教授何率慈說，農經夏令營讓農經系學生有機會將所學回饋鄉里，過程中教學相長，也給台大學生1個成長的機會，未來將會持續辦理，與地方共創雙贏。