19縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

受西南風及午後熱對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今（4日）台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、苗栗至雲林、南部、南投、東半部地區及嘉義山區有局部大雨發生機率。另針對新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6點15分。

中央氣象局下午4點40分針對19縣市發布豪大雨特報。豪雨特報：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區；大雨特報：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。

受大雨影響，各地頻傳淹水情況，根據水利署水情資訊，新北市樹林區、台中市大肚區列為二級淹水警戒。

中央氣象局表示，今天台灣附近吹西南風，南部地區整天不定時有陣雨出現，雨勢也較大，中部地區及澎湖、金門偶爾也有零星降雨的機會，其他地區大多為多雲到晴的天氣型態，感受炎熱，午後在中部以北及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流旺盛，可能有局部大雨發生，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。