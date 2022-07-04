每個人的個性都不一樣，有些人一點小事就會大發雷霆，恨不得和對方絕交，也有人無論如何都不會發火，似乎天生就沒有脾氣。命理網站「星座巫師」分享，雙魚座、巨蟹座和水瓶座的脾氣非常好，很少有人看過他們生氣。

1、雙魚座

雙魚座給人一種很柔軟的感覺，待人處事方面懂得隱藏，不喜歡太過高調，但他們其實也有自己的骨氣與脾氣，只是不太會在別人面前展現，再加上他們本身就是比較好脾氣的人，就算心裡不舒服，也不會直接對別人大吼大叫、發洩情緒，如果對方是他們的愛人，雙魚座更會把憤怒往肚子裡吞，努力遷就對方。

2、巨蟹座

巨蟹座溫柔善良，非常在意別人的感受，就算對方傷害了自己，他們也會不忍心讓對方難堪、戳對方的傷口，無處發洩最後只能把情緒忍在心裡，如果真的被踩到地雷，也只會用冷戰抗議，但事情過去以後，他們仍會耿耿於懷，恨不得自己當初能痛快報復、反擊，然而在巨蟹座的一生中，只有少數幾人能讓他們徹底「失控」。

3、水瓶座

水瓶座的脾氣不錯，而且不愛管閒事，尊重每個人的想法和選擇，因為他們也不喜歡別人插手自己的人生，所以換位思考，他們也不願意影響別人，在水瓶座的眼中，所有人都是一視同仁的，他們不會以世俗的角度去看待事情，所以遇到不同的意見與想法，他們不愛計較、起爭執，而是採取包容友善的態度。