觀眾期待張書偉、張家瑋配對。（民視提供）

張家瑋一身白衣仙氣飄飄。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》的故事主角經過一番波折，將迎接5年後的新生活，劇中張家瑋跟張書偉也特別為5年後的故事改變造型，張家瑋一出場仙氣飄飄，她笑納新造型受好評，表示會繼續美下去。張書偉一看到她的裝扮就直接叫她「小倩」，因全身白衣服又長髮飄逸，很像「倩女幽魂」，結果意外造成劇組都跟著這樣叫她。

被問到5年後有沒有成為一對？張書偉表示很多觀眾敲碗「薑如配」（Johnny跟孟如），但他透露兩人的關係其實還會更複雜一些，還開玩笑說像他還會喜歡阿邦（黃文星飾），只是阿邦跟晴文的婚禮一直受到阻礙，暗指他們兄弟之情應該還可以有後續。

首次跟張家瑋合作8點檔，張書偉稱讚她反應很快，對戲起來默契十足、很舒服，唯一缺點就是要減肥了，讓張家瑋害羞不已，她解釋劇組的伙食很好，加上防疫關係，收工後就會把想吃的買回家享用，結果常常買過量。張家瑋也讚張書偉演出靈活，每一次畫龍點睛，都讓戲更吸睛。