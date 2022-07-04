台中市虹揚橋位在西屯區朝馬路上。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市西屯區朝馬路虹揚橋，今年被交通部運輸研究所選定作為中部地區特殊性橋梁實橋檢測訓練場地。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府轄管橋梁數量約2064座，高居全國之冠，台中市長盧秀燕重視橋梁使用安全，中市建設局除落實橋梁定期檢測作業外，更積極投入經費辦理轄內特殊性車行橋梁一系列的詳細檢測，每年橋梁維護管理工作都獲評鑑六都第一，今年交通部運輸研究所就選定台中市虹揚橋作為中部地區特殊性橋梁實橋檢測訓練場地。

建設局長陳大田表示，台中市目前管轄橋梁有約2064座，包含人行天橋100多座，建設局每年依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，委託專業技術廠商辦理橋梁定期、特別及詳細三類檢測作業，盡早發現橋梁異狀與修復，確保橋梁維持良好狀態。

陳大田指出，橋梁是國家重要基礎建設，確保橋梁安全檢測是高度專業的工作，台中市每年橋梁評鑑數量都超過1700座，遠遠高於其他縣市；秉持安全第一的理念，在橋梁檢測及維護兩項作業評鑑成績，連續多年獲交通部評鑑優良，更多次獲頒「金路獎」殊榮。這次西屯區朝馬路的虹揚橋，被選作為中部地區特殊性橋梁實橋檢測訓練場地，就是對台中市橋梁養護成果最大的肯定；也期許中市府養護團隊持續努力、積極管理，為台中市橋梁品質把關，確保橋梁使用的安全與舒適。

「看見問題就要解決問題！」他強調，「公路橋梁檢測及補強規範」的演進歷程中，不難發現，早期橋梁建設工法與材料，與現今的差異極大，因此更需要落實橋梁檢測，確實修復補強橋梁，提升橋梁全生命周期，有效維護用路人安全；而透過特殊性橋梁檢測培訓課程，可提升檢測人員辦理特殊性橋梁檢測的能力，落實全面安全檢測作業。