疫情趨緩不少新人重啟婚禮規劃，為搶攻婚宴商機及驅動下半年度業績成長，天成飯店集團推出「婚宴滿額贈歐風城堡蜜月行」，自即日起至12月31日，凡於台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，婚宴起桌價12,800元起+10％，滿額達30萬，加贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早餐的歐風城堡蜜月行，強調讓準新人省下更多結婚基金，留下蜜月美好回憶。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團旗下頂級度假飯店品牌，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，以及悅華莊SPA等多元休閒設施，更榮獲交通部卓越五星(五星＋)標章的休閒度假飯店。

天成飯店集團婚宴滿額贈歐風城堡蜜月專案，依照不同館別專案滿額達30萬，即贈價值32,000元+10％的瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜歐風城堡蜜月行入住城堡精緻客房，另加贈甜蜜小蛋糕、精選紅酒、蜜月天鵝佈置、迎賓水果與Mini Bar，續住第二晚享優惠價11,400元。滿額達45萬，除了入住城堡精緻客房外，更加贈價值7,000元+10％且融合了東、西方的精妙手法，打造出獨特的芳療技法的悅華莊SPA的身體按摩課程，讓此趟旅程更為舒適愜意。滿額達60萬，即贈價值88,000元+10％的瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜城堡豪華套房蜜月行，40坪大的空間，讓新人靜心享受兩人蜜月甜蜜時光。

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