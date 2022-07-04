1名老翁日前在路邊時，前方疑似發生車禍，飛出1顆輪胎在地上滾，高速朝老翁飛去，老翁看到當場用「瑪利歐式」雙腳張開往上跳、躲過輪胎。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

1名老翁日前在路邊時，前方疑似發生車禍，飛出1顆輪胎在地上滾，高速朝老翁滾去，老翁看到鯨當場用「瑪利歐式」雙腳張開往上跳，成功躲過輪胎，畫面曝光網友紛紛笑說「阿伯好身手」、「聽到金幣聲，薑還是老的辣」、「超級瑪莉真人版」。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名老翁站在貨車旁的馬路上左顧右盼，突然前方疑似發生車禍，1顆輪胎當場從路中往後滾，直接衝向老翁，而老翁也相當機警，眼見輪胎朝他衝來，當場「瑪利歐式」雙腳張開往上跳、躲過輪胎，路口監視器曝光，老翁敏捷身段和機警反應引發網友討論。

1名老翁日前在路邊時，前方疑似發生車禍，飛出1顆輪胎在地上滾，高速朝老翁飛去，老翁看到當場用「瑪利歐式」雙腳張開往上跳、躲過輪胎。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

網友紛紛留言「阿伯好身手，讚」、「維骨力要找他代言了」、「這阿伯老當益壯」、「好在阿北有回頭，不然就中了」、「阿伯平常一定有在練彈跳」、「阿北腳超級靈活有夠讚」、「聽到金幣聲，薑還是老的辣」、「超級瑪莉真人版」、「記者：阿伯，你怎麼不跑？阿伯：跑什麼跑，小孩才跑，林祖公都是用跳的」、「一堆年輕人都不一定閃得掉」。