世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽第3階段，中華隊今天（4日）出戰中國大陸，首節就被對手投進7記三分球，形成14比34落後，後三節仍是大陸隊在攻守掌握度較好，最終中華隊56比97落敗，在澳洲墨爾本進行的本階段賽事3戰全敗，平均輸分39分。

此役籃板卡位中國大陸比中華隊紮實，上半場光進攻籃板中華隊就以3比11落後，給予大陸隊相對較多的二波進攻機會，三分球出手中華隊也無法獲得太多機會，上半場僅出手3次，只有吳怡斌投進一記外線，直到第4節才在三分外線有較高掌握，全場賽事中華隊游艾喆11分最高，吳怡斌、盧峻翔各贊助10分。

大陸隊則有4人得分雙位數，周琦16分、10籃板、5助攻，王哲林同樣16分，孫銘徽13分、6籃板、7助攻，籃板數大陸隊49比27遙遙領先，失誤14次比中華隊多1次。

首節開局中華隊在6比7之後陷入得分乾旱期，且被大陸連得19分擴大分差，該節直到剩3分45秒，中華隊才由周暐宸得分，結束這次進攻低潮，而光這一節大陸隊團隊投籃命中率16投11中，其中三分球更有9投7中超高命中率，這一節大陸周琦打滿10分鐘，個人貢獻7分、8籃板。

第2節大陸隊由王哲林主扛中鋒位子，單節打8分鐘進帳12分、3籃板，幫助大陸隊維持大幅領先，這一節中華隊努力再做出些變化，希望可以縮小差距，也讓首節三分球投的相當順手的大陸對這一節僅投進2記三分球，不過細節上的處理、掌握中華隊還是差一口氣，帶著29分落後進入下半場。

第3節中華隊孫思堯、陳兆豪籃下補籃得分，以及游艾喆進攻時間最後一秒壓哨三分球打出好球，加上這一節換上大學年輕好手，防守端也相當積極，不過大陸隊仍運用身高優勢及更為流暢的攻勢持續掌控節奏、穩住大比分差，這節打完中華隊落後分數擴大為32分。

不過雖然雙方分差較大，場上身體對抗還是火熱，第4節剩6分39秒中華隊張鎮衙和大陸隊孫銘徽卡位爭取空間，兩人手纏在一起，也因此打出火氣，裁判趕緊分開兩邊球員避免衝突擴大，這節剩4分23秒張鎮衙和大陸徐杰再是手又纏在一起，徐杰不滿的撞了張鎮衙一下，裁判再度趕緊阻止雙方球員。

末節中華隊得分主要靠三分球，單節投進3記三分冷箭，可惜火力來得太晚，最終41分之差吞敗。