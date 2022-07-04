江聰淵（中）與黃適（右1）超皆表示，雖然18歲公民權很重要，但要真正落實需要很多的努力，這是修憲案，即將在年底同時投票，將影響台灣未來重要里程碑，盼大家一起重視。（吳佩蓉攝）

有意問鼎宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵與挑戰羅東鎮長的黃適超，今（4日）身著學生制服與多位宜蘭青年展開對話，討論18歲公民權的議題；江聰淵與黃適超皆表示，民進黨提名的候選人，將把公民權下修至18歲納入自己政見中，且在各個公開場合宣傳，讓民眾更加了解，全力推動公民權下修至18歲。

青年們表示，當他們提出問題時，不論是交通、生態、能源等面向，大人們老是回應「囝仔人，有耳無嘴」、不要介入政治，總說青年是未來的希望，但對於影響他們未來的政策與制度，卻限制他們發聲參與，這是權利與義務的不對等，更凸顯18歲公民權的重要性。

江聰淵表示，台灣是一個民主成熟的國家，讓年輕朋友提早參與政治是件好事， 可以瞭解18歲至20歲年輕人的想法、意見及他們想要的未來，所以在年底選戰裡，將在競選總部正式編制1組，下修18歲有公民權的催票作業，並要求5合1選舉民進黨提名的候選人，需將18歲行使公民權納入重要政見裡。

黃適超表示，早期農業社會的青年跟現在的青年完全不一樣，現在青年受過民主的洗禮，成長過程相當快速，年滿16歲就可以合法工作，有收入要報稅；年滿18歲就需負刑事責任、服兵役，甚至可參與公務員與司法官考試，但18歲的國民卻未被視為「公民」，要到20歲才擁有投票權，這個落差應該要改變。

江聰淵與黃適超皆表示，雖然18歲公民權很重要，但要真正落實需要很多的努力，這是修憲案，即將在年底選舉同時投票，所需要的門檻是選舉人總數的二分之一，將近965萬票才能完成此項修憲的工作，將影響台灣未來重要里程碑，盼大家一起重視。