在全世面臨高通貨膨脹威脅之際，美國與西方國家都期望中國能盡快恢復生產以解決商品短缺所造成的物價上漲問題。不過美媒《華爾街日報》卻提出另一套理論，聲稱對全球其他國家來說，中國經濟減速可能可能反而會使通貨膨脹回落。

《華爾街日報》說，由於疫情導致中國大規模封控和企業停工停產，中國這個全球第2大經濟體的增速今年有所放緩。北京雖已公佈一系列刺激政策，但很多經濟學家認為，只要仍可能面臨新的封控，官方設定的2022年約5.5%的GDP增長目標就不太可能實現。

報導指出，在目前物價上漲擠壓消費者支出、各央行紛紛加息之際，美國和其他發達經濟體的增長也在放緩，中國經濟增長乏力將進一步拖累全球經濟。

但是也有專家認為，中國經濟減速對其他國家來說可能也有好的一面，如果中國出口商品降價，可能使全球通脹回落。美國榮鼎諮詢公司中國市場研究主管萊特（Logan Wright）指出，中國地區的供應鏈問題出現緩解，另一方面隨著通脹侵蝕家庭收入，西方對消費品的需求正在降溫，庫存過剩的中國製造商可能被迫降價。對全球而言，這可能意味著抗擊通脹需要調整利率的次數比當前估計的要少得多、幅度也小得多。

哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）警告，中國的動態清零政策仍可能導致封控加強，進而對全球供應鏈中造成新的干擾。「一旦這些問題向壞的方向發展，中國肯定會輸出通脹」。中國推動基建計劃仍可能推高全球鐵礦石、銅和大宗商品價格，如果其經濟復甦力度超預期，石油和煤炭需求也會拉高。

但渣打銀行駐香港首席中國經濟學家丁爽認為，即使中國的需求確實推高了大宗商品價格，但其作為製造業大國，所生產的產品對全球通脹趨勢的影響力更大。他表示，中國製成品價格的下行壓力意味著，各種價格相關因素的淨效應將有拉低通脹的作用。