美股雖回穩但科技股偏弱，台股4日震盪走低連五黑，外資仍小幅賣超，拖累新台幣續貶，但尾盤卻由貶轉升，上演股匯不同調，終場收在29.745元兌1美元，升值1分，終結連續四個交易日走低，台北外經紀公司成交量7.81億美元。

外匯交易員表示，美國經濟數據表現不佳，衰退疑慮更甚，美股上周五偏震盪不變，但尾盤公用事業、非必需消費品、房地產撐盤，及周一休市效應，使得交易偏冷，結果三指數翻紅，僅費城半導體因晶片股下殺收黑，也連動台股因台積電仍下探，最後下跌126點至14,217點，新台幣開盤後即貶破29.8元關卡。

外匯交易員指出，出口商一見到29.8元好價位，續進場拋匯，提供新台幣支撐，尾盤央行更出手調節，應是不樂見貶太快，力守29.8元防線。目前市場預料美股後市仍將再修正，台股大反彈還要再等等，若外資匯出方向不變，新台幣應是偏弱區間整理格局居多。