嘉義市環保局接獲民眾陳情飼主帶狗在路邊便溺。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

寵物貓狗隨地便溺惹民怨，更讓鄰居嫌惡，嘉義市環保局屢屢接獲陳情案，今年上半年已裁罰7件，而去年1年共裁罰7件，依法可裁罰1200元至6000元，環保局提醒飼主約束好毛小孩，以免荷包失血，又造成鄰里嫌隙。

市府環保局今年1至6月接獲56件貓狗隨地大小便的陳情案，裁罰7件，去年有141件陳情案，也裁罰7件，也就是今年上半年裁罰案件等於是去年1整年的裁罰案件量。

市環保局水及土壤保護科表示，寵物貓狗隨地便溺的陳情，通常是鄰居忽於約束自家的貓狗跑到附近鄰家門口大小便，或是有民眾拍到飼主騎車或開車在路邊、草叢裡隨意大小便，附上影像檢舉。

經以車追人或依門牌追查，查核屬實，依據《廢棄物清理法》第11條第6款、第27條第9款及嘉義市政府公告《汙染環境行為公告事項》第1點第9款等規定，得依情節裁處1200元至6000元不等的罰鍰。

市環保局表示，很多飼主會帶貓狗到公園、廣場等公共場所散步，這些場所及周邊也都有監視器可以調閱，貓狗若就地大便，飼主務必清理乾淨。