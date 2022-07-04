T1職籃聯盟今（4）日舉辦元年感謝日活動，公布年度MVP及年度最佳外援兩項大獎，年度MVP為台灣啤酒英熊蔣淯安，最佳外援由高雄全家海神布銳克曼獲獎，而總冠軍賽MVP則是高雄全家海神胡瓏貿奪下。聯盟冠名贊助商台灣運彩由總經理林博泰出席擔任嘉賓，親自頒發年度MVP與總冠軍賽MVP獎項。

T1聯盟球季圓滿落幕的同時也展望未來，希望聯盟能夠越來越好。林博泰表示台灣運彩會持續與聯盟攜手同行且共創更好的未來，「聯盟99場比賽，看到台灣籃球比賽越來越職業化，整個運動行業要靠著職業化來運作，有了職業化就可以往基層走。季跟季的時間推動聯盟的兩大公益活動，基層的籃球培育與偏鄉的希望列車，透過這些活動號召社會各界，讓運動產業從基層擴及到全民，讓台灣籃球變得更好。」

此次感謝日活動也同步宣布年度金哨獎，獲獎的3位優秀裁判分別為吳建五、林建宏和于容，肯定3位裁判在元年球季的辛苦執法與付出。