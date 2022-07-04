余政展鼓勵病人接受治療。(台中慈濟醫院提供)

59歲男子去年確診胃癌已無法開刀，堅持不願意化療，今年初胃部疼痛難耐，他再回到台中慈濟醫院求醫，診斷臨床分期是胃腺癌第4期，醫生建議化療合併自費免疫藥物治療，手術切除3分之2的胃，病情逆轉為1期。

該男子去年確診胃癌已無法開刀，堅持不願意化療，輾轉在不同醫院問診，還花了半年學習各種自然療法。今年初他胃部疼痛愈來愈難受，返回台中慈濟醫院求醫，一般外科主任余政展從電腦斷層看到病人腹主動脈旁明顯的後腹腔淋巴結轉移，診斷臨床分期是胃腺癌第4期，建議使用化療合併自費免疫藥物治療。

經過3個月免疫藥物治療，患者反應良好，原發病灶與轉移的淋巴結顯著縮小。腫瘤小到一定程度後，切除3分之2的胃，加上擴大淋巴廓清手術。余政展指出，手術成果令人驚喜，不只原發腫瘤變小且只殘餘個別細胞退縮在黏膜層，原先轉移的淋巴結也找不到癌細胞，幾乎可以說是完全緩解，病情逆轉為1期。

余政展建議，癌症病人即使是比較晚期，如果身體狀況允許，還是要努力接受治療，病情就有機會逆轉。要預估胃癌對免疫治療的效果，可檢測PD-L1生物標記並計算綜合陽性分數（CPS combined positive score），分數越高反應率更好。個案病人的分數較高，所以判斷免疫治療更有幫助。

4期逆轉到1期，對病人來說猶如重生，醫療團隊為他安排重生會，病人接過鮮花，大聲與團隊合唱生日快樂歌，格外開心的說，去年根本「超級無法想像」能有現在的結果，感恩團隊一路陪伴讓他獲得重生機會。