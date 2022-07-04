為促進桃園市基層籃球發展，並穩固桃園市三級籃球發展體系，建立桃園市優秀隊伍與全國各縣市具有實力之隊伍技術交流，國立北科附工於 2019年首辦「北科附工盃新南向國際籃球邀請賽」，接著在2021年辦理「桃園市北科燕盃籃球基層培訓站區域對抗賽」，希望透過運動技術的交流，增進與鄰近學校之情誼，進而提升籃球隊競技實力。

秉持一貫的初衷與理念，在北科附工陳勝利校長大力支持及體育署經費注挹下，今年國立北科附工更規劃了「111年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽」，原定於6月辦理，因疫情順延至7月，將於7月12日在國立北科附工樂群堂熱血開打！

此次賽事分為高中乙組以及大專高甲組，除了為高中乙組球隊打造更多的磨練平台外，更將高中甲組球隊與大專隊伍合併同組，期能藉由大專球隊所展現的強度與成熟度，對於高中甲組球隊在技術提升與強度對抗上，獲取難得的經驗。

12日將由高中乙組率先登場，共有北科附工、花蓮高中、竹林中學、羅東高工、振聲高中、海大附中、台東高中、醒吾高中等8支球隊與會，首先進行分組循環賽，依照預賽排名進行第二階段的分組排名賽。緊接著18日由大專高甲組接續登場，共有12支球隊熱情與會，包括北科附工、后綜高中、新屋高中、莊敬高職、台灣藝術大學、虎尾科大、萬能科大、中原大學、國立體大、銘傳大學、輔仁大學與台南大學，將分為兩組進行分組循環，第二階段進行名次賽。

本次賽事的精神口號為「Fight harder」，傳達的意念為，不論場下或是場上，永遠付出比100%多一點的自己，唯有不斷努力、更加拼搏，最終才能迎接甜美與勝利的果實！