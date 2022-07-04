烏茲別克當局今天表示，烏茲別克的自治省卡拉卡爾帕克上週因為當局計劃縮減其自治而爆發動亂，有18人因此身亡，243人受傷。

烏茲別克日前公布憲法修正草案，內容包含取消卡拉卡爾帕克自治共和國（Republic of Karakalpakstan）透過公投脫離烏茲別克的憲法權利，這激怒了當地民眾，數千人在7月1日走上首府努庫斯市（Nukus）街頭示威抗議。

路透社報導，烏茲別克國民衛隊新聞辦公室表示，維安人員1日在驅散抗議人士時逮捕了516人，但現已將許多人釋放。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）2日取消影響卡拉卡爾帕克自治權，以及脫離烏茲別克獨立權的相關修憲計畫，並宣布當地進入1個月緊急狀態。

Mass protests are taking place in the Republic of Karakalpakstan.

On 26 June,the Uzbek authorities announced a referendum on changing the Constitution of the Republic of Uzbekistan.The citizens of the Republic of Karakalpakstan were indignant at the draft of the new Constitution. pic.twitter.com/HNrTt1VzmS — Musaeva Roza 🇰🇿🇺🇦 (@musaeva_roza) July 1, 2022

官媒指出，抗議者1日在努庫斯市街頭遊行，試圖占領地方政府行政機構，引爆這個人口3400萬中亞國家近20年來最嚴重暴動。

卡拉卡爾帕克位於鹹海沿岸，是少數民族卡拉卡爾帕克人居住地，他們的語系較接近哈薩克，而非烏茲別克。

米爾濟約耶夫今天與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）談話，托卡葉夫辦公室表示，他支持米爾濟約耶夫維持卡拉卡爾帕克穩定的舉措。哈薩克是有最多卡拉卡爾帕克海外僑民居住的國家。