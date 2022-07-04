半導體設備暨材料廠中砂（1560）受惠於晶圓代工龍頭台積電擴大先進製程產能投資，鑽石碟在5奈米及3奈米先進製程市占率加速提升，再生晶圓出貨暢旺且價格調漲，6月合併營收6.68億元，第二季合併營收18.58億元，同步創下歷史新高，法人看好中砂下半年營收逐季續創新高。

中砂公告6月合併營收達6.68億元，月增11.4％，較去年同期成長33.8％，為單月營收歷史新高。第二季合併營收季增13.0％達18.58億元，與去年同期相較成長24.9％，續創季度營收新高紀錄。累計上半年合併營收35.03億元，年增18.6％並改寫歷年同期歷史新高。

中砂年初預期今年營收成長5％～10％，毛利率介於32％～38％，營業利益率介於16％～22％。隨著訂單能見度提升，鑽石碟及再生晶圓出貨暢旺，中砂日前已宣布上修今年營運展望，年度營收將較去年成長10％～20％，毛利率上修至34％～40％，營業利益率上修至18％～24％。