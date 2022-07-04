「全能天后」楊丞琳在歌壇及影劇界都表現亮眼，從女團「4 in Love」出道至今已將近22年；2019年與李榮浩結婚後，楊丞琳仍持續打拚事業，日前參加節目時，她透露其實為要不要移居煩惱了兩年，因為想在工作的同時，兼顧陪伴母親和老公，而她在節目中翻書占卜時，得到了啟示。

楊丞琳近日在上陸綜《還有詩和遠方》節目時，曾提到目前最煩惱的問題，是「要不要為了生活而稍微停下工作的腳步？」她表示，自己出道得很早，至今已經邁入第22年，加上近年一直都在大陸工作，因此沒辦法陪伴在母親身邊，她坦言：「內心其實會有愧疚感」。楊丞琳透露，她這兩年來其實經常在考慮，是否要找個新的居住地點？讓自己可以一邊工作，一邊同時陪伴媽媽和老公李榮浩，坦言：「這兩年我挺煩惱的」。

楊丞琳上節目占卜未來走向的結果是「不要放棄，繼續努力」。（圖／取自微博@浙江衛視還有詩和遠方）

針對「是否要暫時放下工作？」這個心中疑問，楊丞琳翻開詩歌占卜書，結果得到的答案是「不要放棄，繼續努力」，詩歌為「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」，一旁的男星周一圍幫她解釋內容：「意思就是這個問題，妳要慢慢地繼續去找答案」，勸楊丞琳不用著急做決定。

楊丞琳其實從去(2021)年中開始就都一直待在大陸，今年農曆年也沒有飛回台灣，直到3月母親生日才低調返鄉幫媽媽慶生；她曾在母親節時坦言，因疫情的搗亂和工作規劃，導致母女必須分隔兩地，當時她說：「最擔心的就是，我不在家，Yumi（愛犬）走了，妳會否時常感到孤單？」，表達對母親的擔憂和思念。

楊丞琳日前曾發文吐露煩惱問：「要如何對抗年齡帶來的變化呢？」，並說：「我不是個害怕變老的人，但是當身體出現了滯留狀態時，我其實也會覺得非常地焦慮；像是減肥用一樣的方式，但瘦的速度比以前慢了；或是熬夜過後要花更多時間才能恢復體力，這讓我意識到自己身體內部的衰老」，意識到身心都邁入人生不同階段的楊丞琳，也許正在認真思考是否該改變生活的重心。