三重區開元公園籃球場歷經區公所3個月時間整建，今(4)日正式開放啟用；球場地面壓克力地坪以藍、紅雙色系為主軸，搭配台灣黑熊、亞洲虎等動物金屬造型雙面立體背板，嶄新球場與動物明星來場鬥牛賽。

此次改造，針對球場原有的鋪面缺失進行全面性改善並將原有練習框拆除，打造為標準球場；壓克力地坪則採藍、紅雙色彩繪，另將既有圍網上增設黑熊、老虎等Q版動物圖騰的背板增添趣味性，也有上好(熊虎)勉勵意寓，籃板亦同步換新裝，球柱也加裝防撞護墊減緩撞擊力道，藉此提升民眾使用籃球場之安全性及美觀性。

三重區長陳奇正表示，開元公園籃球場使用率極高，球場四周綠樹成蔭，無論是午後的學童、夜間的上班族、假日的全民參與，常一位難求，然經多年的高度使用，球場已出現多處龜裂及凹陷積水現象，經開元里長潘素珍積極爭取，獲得蔡明堂議員建議款支持及協助，成功改建籃球場，提供民眾舒適安全的運動空間。

陳奇正說，嶄新的籃球場提供附近民眾，有一個完善的運動空間，也請市民朋友使用球場注意防疫規範，期盼更優質及舒適的休閒運動環境，帶動社區參與及提升運動休閒風氣，讓三重的籃球運動水準向上提升，大家更熱愛籃球運動，同時鍛鍊強健的體魄。