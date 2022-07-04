台股連五黑，2022年以來跌逾20％，投資人開始擔心熊市是否來臨。金管會證期局4日指出，台股4日沒有「非理性」下跌，因為主要是台積電下跌，非台積電類股已止穩，不過，證期局獨家觀察，整戶擔保維持率已再下降到151.83％，「部份投資人」確實面臨較大壓力，所以提醒投資人近期震盪加劇，要注意控管風險，金管會將持續緊盯國際形勢，必要時會祭出救市措施。

證期局指出，台股4日下跌126.02點，但若再進一步來看，主要來自台積電的跌幅，由於台積電下跌1元，會影響指數8.2點，4日台積電下跌13.5元，表示大盤有110點受影響，而非台積電類股則只跌16點，反有止穩跡象，台股沒有出現非理性下跌。不過，台積電從過去對大盤影響就很大，也是帶動台股從萬二上萬八的要角。

證期局統計至2022年7月1日止，融資餘額降到1,964億元，已大減百億元，整戶擔保維持率（含融資融券）從之前的154％一路降到151.83％，證期局坦言，「部份投資人確實面臨較大壓力」，且整戶擔保維持率逼近150％就過去經驗來看確實偏低，但距離130％還有一段距離。證期局提醒投資人，近期市場震盪加劇，要注意控管信用交易風險。

台股4日跌幅相較主要亞股也跌較重，比日、韓、港股都表現差。證期局分析，主要還是台積電修正較大，且投資人擔憂半導體庫存、美光修正財測等負面因素影響。

但就外資來看，4日賣超60億元，並無大量賣超。就外資面來看，2022年截至6月30日止，外資賣超約9,412億元，但今年以來至5月底為止，外資累計淨匯入仍有2,260億美元，外資還是持續投資台灣。

至於熊市是否來臨，證期局認為，市場評估的指標很多，但未來也有可能反彈，投資人還是要著眼長期，台股基本面並沒有變，無論是國內上市公司營運、營收，還是各公司配發股利現金殖利率尚稱穩健等，國內經濟景氣也持續成長。投資人還是要慎選個股、嚴控風險，金管會將緊盯國際情勢變化，必要時不排除祭出救市措施。