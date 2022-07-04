有「護國神山」之稱的台積電6月30日公布去年的永續報告書，其中提到新人離職率為17.6%，為近5年新高。就有網友好奇，台積電給出的年薪高達200萬元，為何離職率還那麼高？釣出工程師感嘆，站產線的設備新人多半在入職半年後就要獨立值夜班，若抗壓性不強很難撐下去。

台積電公布的永續報告書提到，去年全體員工平均離職率達6.8%，主要因素有兩個，一是近年產業快速成長，人才市場競爭激烈，導致流動率加速；二是員工招募量顯著增加，牽動新人離職率增至17.6%。相關新聞被網友轉發到PTT八卦板，並指出，台積電給碩士畢業的新進工程師高達200萬元的年薪，「這樣還要離職，是多草莓？」

不少網友表示，台積電薪資福利好，但工作壓力大，身心容易出狀況，「很多人無法接受那種環境」、「在金山街住時，隔壁弟弟從來到離開，頭就禿了，還會半夜咆嘯痛哭，最後家長接走」、「台積電給錢很大方，但命只有一條」、「生理跟心理生病不是錢能補的」。

一名台積電設備工程師也回文透露，會離職的大多是站產線的設備工程師，因3個月跟值完，半年後就要獨立上夜班，但短短3個月碰到的機況根本不夠多，出狀況只能打電話聽從別人的指示處理，點機台更是膽戰心驚，「因為你沒碰過，只要一個步驟出錯後果不堪設想」。

他坦言，剛上大夜班時，每天都會去廟裡拜拜祈求值班順利，每個禮拜天晚上也會覺得很憂鬱，不過他認為，就算沒什麼專業，只要在台積電待滿3年，年薪仍是200萬起跳，但前提是要撐住，「台積電產線用不太到什麼專業，就是要細心不要出錯，然後抗壓性強」。