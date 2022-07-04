九合一選舉越來越近，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其在野的國民黨更是希望能夠奪回綠營執政的城市。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（4）日就在臉書上力挺國民黨基隆市長參選人謝國樑，直言「翻轉基隆的關鍵時刻到了，請基隆鄉親給有理想、有熱情的謝國樑一次機會」。

趙少康表示，年底縣市長選戰，國民黨除了固守現有16個執政縣市，更要開疆闢土，爭取更多縣市藍天再現，以制衡中央的一黨獨大。而他除了看好台北市、桃園市，對基隆市更是信心滿滿。趙少康坦言，他在基隆出生，幼時在基隆充滿快樂的回憶，至今還讓他懷念不已。因為愛海，所以趙少康現在周末常往北海岸跑，總是會對基隆多看兩眼，更對基隆近年的發展緩慢、經濟活動遲滯感到惋惜。

趙少康說，去年底四大公投，基隆開出的同意票比不同意票多出了1.6萬張，可見得在民進黨執政4年下，民心思變，民進黨的無能已經被鄉親看破手腳，而趙少康認為，謝國樑懷抱雄心壯志，要讓基隆轉骨，他當然全力支援，雖然謝國樑目前支持度穩定領先其他對手，但是趙少康仍然提醒，「還是不能掉以輕心，要防範民進黨挾媒體、執政資源全力反撲」。

最後趙少康強調，謝國樑提出北北基共同生活圈構想，要求雙北公車捷運1280月票讓基隆人同享，捷運開通後保留火車站等「圖利」基隆人的措施，更要打造友善長輩、關懷弱勢的城市生活。同時謝國樑也具體提出，若是未來蔣萬安當選台北市長，將與其合作，引進產業，在五堵打造「內科2.0」的基隆科學園區，不只替內湖科學園區減壓，也能創造基隆在地就業機會。