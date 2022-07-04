張凱喆（左起）、同理、柏霖PoLin、邱軍、阿蘭、ACE今為演唱會彩排。（陳俊吉攝）

「王者之聲」柏霖PoLin、邱軍、阿蘭、同理、張凱喆、Ace將於17日舉辦「王者之聲Legacy演唱會」，今（4日）演唱會總彩排公布演唱會合唱曲目〈Lucky7〉，這首歌是他們比賽時和節目音樂總監、搖滾樂團SOWHAT主唱阿火一起創作，極具珍貴回憶及革命情感，邱軍坦言這首歌會讓他想到比賽點滴，「眼淚很容易止不住」。

張凱喆也想起錄音時，阿火請大家吃披薩「很幸福」，因此選這首歌曲作為合唱曲，6人毫無異議一致通過，「光是彩排唱到這首歌，就覺得心裡緊緊的，有點起雞皮疙瘩」，打趣表示當天要慎防落淚，以把歌完整唱好為優先。

《聲林之王3》挺進最終7強的柏霖PoLin、邱軍、阿蘭、同理、王彙筑、張凱喆、Ace，其中6人比賽結束後難得可以舉辦演唱會，也是6人最後一次合體演出，因此非常重視，ACE為此瘦了10公斤，而公認身材最好的柏霖，演出當天要不要脫衣秀身材？他笑回：「以後肌肉線條變明顯才可能掀一下，之前當舞者體態很好，現在都在電腦面前，線條消失了。」