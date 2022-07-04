輝瑞兒童疫苗59.04萬劑今天抵達台灣，蔡英文總統表示，雖然最近台灣疫情逐漸趨緩，但全球疫情有回升的趨勢，將會暫時維持邊境管制措施。她也提醒符合資格的民眾可以打第四劑，也會盡快安排6個月至5歲兒童接種疫苗，讓爸媽都安心。

蔡英文表示，暑假到了，最近許多家長都會帶學童接種疫苗。今天，輝瑞兒童疫苗共59.04萬劑抵達，將提供給5-11歲兒童接種第一至第二劑使用。

雖然最近台灣疫情逐漸趨緩，但她強調，全球疫情有回升的趨勢，我們會暫時維持邊境管制措施，也提醒大家盡量打滿三劑，疫苗存貨都很夠，若符合資格的朋友，也可以打第四劑。

蔡英文指出，截至7月1日止，我們5-11歲兒童疫苗第一劑接種率75.1％，包括學童、65歲以上長輩的國內人口疫苗涵蓋率也都持續穩定提升，她要謝謝指揮中心和地方政府的合作努力。並承諾，政府會繼續確保疫苗供貨，也會盡快安排6個月至5歲兒童接種疫苗，讓爸媽都安心。