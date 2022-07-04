鍾欣凌（左起）、嚴藝文、楊貴媚今開心出席主持《老少女奇遇記》首播記者會。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文（中）挑戰恐怖箱，露出驚恐表情。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚擔任節目總製作人。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌透露開心在節目中大口品嚐美食，還曾一口咬掉三分之一的烏魚子。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文怕水怕高也怕鳥，在節目中常受到驚嚇。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文今（4日）出席實境節目《老少女奇遇記》首播記者會，總製作人楊貴媚透露原先節目企劃是要帶資深藝人出國玩，不料遇到疫情攪局就改由她與鍾欣凌、嚴藝文深入台灣各地，節目造訪5地都有神秘嘉賓，為了不讓3人提早知道嘉賓身分，製作單位精心準備代號，像胡宇威就被稱為「潔西卡」，反差的稱呼讓3人無法提前預測。

被問到心中懼怕的事物時，鍾欣凌自爆最怕老公、2個女兒（兔寶、二寶）及蟑螂，「我有次曬衣服看到蟑螂，嚇得大約4天不敢洗衣服，後來因為太臭不洗不行。」被問到覺得1打2帶女兒比較可怕？還是和蟑螂旅行比較可怕？鍾欣凌毫不猶豫的表示願意和蟑螂一起旅行，她笑說蟑螂可以趕走、打死，但女兒趕不走。

談起2個女兒，鍾欣凌坦言小孩正處於愛吵架、打架的階段，「我上周六日都沒辦法好好吃飯，洗澡也要拜託老公照顧，她們連坐計程車都會鬥嘴，吵到司機說沒關係。」她坦言曾控制不住而動手打女兒屁股，不料卻遭小女兒二寶頂嘴：「媽媽可以不要再打我了嗎？我可以在外面說你打我嗎？」

怕高怕水又怕鳥的嚴藝文，遭楊貴媚爆料搭機前往台東時，全程身體緊繃並緊抓手把不放，楊貴媚揶揄說：「我還以為她在做運動，怎麼飛機一起飛就開始運動。」超級怕鳥的嚴藝文透露過去拍戲時，曾被要求徒手抓雞，她當時為了那場戲失眠一個多月，最後只能硬著頭皮拍攝，她坦言當天一拍攝完就蹲在原地大哭，「我哭了半小時，真的太可怕。」楊貴媚也笑說節目真的不是要故意整嚴藝文，但她怕的東西真的太多了。

因為疫情關係，節目中間相隔11個月再開拍，這期間是否有變胖？嚴藝文自首變化最大，「第一集跟最後一集應該判若兩人。」鍾欣凌也爆料：「當時準備出發，嚴藝文帶了超大行李箱，我問她怎麼那麼誇張，她說因為怕很多衣服穿不下，所以特別帶很多衣服來換。」