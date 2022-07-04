畢業生攀樹，宣讀土地宣言。(港埔國小提供／楊舒婷高雄傳真）

又到了鳳凰花的季節，高雄市林園區港埔國小4日為畢業生舉辦了特別的成年禮，以爬樹的方式讓畢業生完成成年之禮，並大聲宣誓「土地宣言」，誓言要愛在林園、守護林園，這樣的畢業成年禮也為學生帶來特別的回憶。

緊鄰林園區鳳凰丘陵的港埔國小，自然環境豐富，校方經由中油協助建置攀樹場域與設備，平日學生對爬樹訓練有佳，於是校方決定讓畢業生爬上樹頭，並以「我誓言同世代的林園人、愛在林園守護林園」的宣言，來完成畢業成年禮。

校長李宜蓁表示，每年的5、6月可以看到林園區鳳山丘陵被開滿枝頭的鳳凰花染成一片火紅，象徵居民對地方的情感和熱愛。鳳凰花開時，就是學子畢業的季節、也是祝福的季節。

校方平時就在課堂上教導學生愛樹、識樹，括攀樹技巧如樹木支撐點、拋繩、繩結、攀樹安全等，讓學生從攀樹活動中能親近樹木，今年特別以攀樹成年禮來做為莘莘學子的畢業里程碑，也讓學生永生難忘。