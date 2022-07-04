eMOVING推出全新品牌形象影片「e台車」，透過鏡頭帶領民眾回憶每段騎乘機車的感動，聚焦在屬於台灣人的電動機車，一起啟動台灣幸福的心電能。自2010年第一台電動機車eMOVING上市，深耕台灣市場12年，從一開始充滿挑戰的市場到現在各家品牌百花齊放，身為台灣電動機車的先驅者，至今仍秉持使用汽車生產的嚴格標準，持續投入開發產品的多元性，以安心可靠的品牌最高指標，深耕著電動車產業，陪伴台灣見證引以為傲的綠色騎蹟。

eMOVING本次與曾獲坎城青年導演獎及多項國際廣告獎肯定的李育丞導演合作，拍攝一系列品牌影片「e台車」，透過李導富有美學渲染力的鏡頭語言，營造細膩的溫暖風格，以貼近你我真實生活情感的方式，重新聚焦品牌定位「e台車」，說明eMOVING是陪伴台灣人「在地滿電文化」的電動二輪品牌，也再次強調eMOVING不追求過度科技包裝，而是秉持實用性、價格公道及可靠安全的品牌精神。「e台車」三支品牌影片預計於七八月波段推出，首波影片於今（4 ）日滿電上映。

因應台灣交通及居住情況，eMOVING為市場唯一提供三種不同電力補充方式之電動二輪品牌，以「快充」、「家充」及「電池交換」充分滿足民眾對於「行」的便利需求，強調在eMOVING一定可以找到一台符合你所需要的電動機車。而這次在品牌影片中也偷偷埋入2022年下半年將發表新車型的彩蛋，待民眾慢慢發掘。

eMOVING可靠的品牌形象、具市場競爭的價格及完整的產品線，包括微型、輕型及普通重型電動機車，成為民眾燃油車轉電動車的首選。歡慶品牌12周年，即日起到7月31日，「台灣滿電、全民來電」加碼，全車系享5000購車金，指定車款再送配件組，邀請您一同參與下一個12年。