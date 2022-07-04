女星大S（徐熙媛）和汪小菲去年11月底宣布結束10年婚姻，女方恢單3個月隨即再婚舊愛具俊曄，男方則傳新緋聞，但未正式對外介紹新伴侶。而汪小菲的媽媽張蘭近日開直播，被問到挑選兒媳的條件，首度解答：「女孩子只要善良就好了。」

大S和汪小菲宣布離婚後，張蘭當時情緒尚未平復，曾在直播中高喊：「我只有一個兒媳，沒有新兒媳」，甚至對外表示「很想念大S」；想不到事隔幾天大S就宣布再婚具俊曄，張蘭只能接受昔日疼愛的媳婦已展開新生活，而她也要繼續為自家品牌打拚，將心力放在事業。

最近張蘭開直播時，有網友好奇地問汪小菲若再結交新對象，有哪些條件？張蘭回應：「沒有什麼條件！靠緣分，一切隨緣！要求不高，但首先要善良，女孩子只要善良就好了，心地善良是最重要的。」接著，張蘭提到若有下輩子，還要繼續當女生，「想怎麼樣就怎麼樣，不開心了就讓男人淨身出戶，女生還有什麼可抱怨的？天下最難做的是男生，動不動就被掃地出門，完了還振振有詞。」

張蘭被問到挑選媳婦的條件，表示善良最重要。（圖／微博）

事實上，汪小菲離婚前，張蘭曾公開表示跟大S的關係就像朋友一樣，多次讚嘆媳婦懂事又乖巧，「如果滿分100分，她（大S）就有150分。」不難看出張蘭有多喜歡大S；至於如何經營婆媳關係，張蘭透露：「先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身份，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」將心比心的觀念，讓許多女性感到認同。