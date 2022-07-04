承億旗下全新品牌-承億酒店TAI Urban Resort，即將在八月正式試營運，將以台灣首見城市度假主題的酒店形式，用「亞洲新灣區的文化客廳」為主題，攜手高雄市立圖書總館在山海河港匯集的高雄，開展日夜氛圍變化萬千的新旅行樣貌。近日第一階段營運空間的空間渲染圖，發表酒店個特色亮點，全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池以及高空池畔酒吧讓人驚豔。

亮點一 全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池 閱讀台灣最美夕陽風景

台灣最美無邊際泳池即將誕生！網友在網路討論度最高的，莫過於高雄承億酒店TAI Urban Resort位於24樓的無邊際泳池，不僅為「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，泳池的透明側邊將讓游泳者如同在高空中飛翔般漂浮在港都市景上，下午時分更可自高空池畔邊一覽西子灣夕陽美景，夕陽懸日在海洋上照映港灣連成海天一線，絕對將堪比台北101成為另一台灣國際知名朝聖點。承億集團董事長戴俊郎親臨現場後感嘆表示：「以山海河港為畫框，以晚霞為幕，當你閱讀著台灣最美夕陽的同時，自己也身在別人眼中那片最美的風景。」

亮點二 擁抱港灣海景的主題餐廳、高空池畔酒吧

承億酒店TAI Urban Resort 24樓的無邊際透明泳池除了可眺望港都最美夕陽之景外，池畔邊的餐飲空間證實將有二間風格酒吧餐廳進駐，包含以板前料理提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳，餐廳名取自唐詩：「半酣得自恣，酩酊歸太和。」意在打造都市叢林裡的忘機之處，以白日風景夕陽晚霞下酒，酒不醉人人自醉。

另一邊則是時下潮流年輕人最愛的風格調酒系酒吧「RAR BAR」，除了是全高雄為一的高空懸挑無邊際透明泳池池畔酒吧之外，亦是全台灣唯一五星級酒店內第一間以Cyberpunk為設計風格的調酒BAR。承億集團表示：「RAR為電腦解壓縮檔名，承億酒店將其拆解為Release、Alcohol、Relax，以風格調酒為平常高壓的都市生活解壓縮，搭配科幻迷離的Cyberpunk室內設計，RAR BAR將重新刻畫港都時尚潮流夜生活標竿。」RAR BAR除了提供經典調酒及創意特調外，也將在中午下午茶時分精心提供質感輕食料理，讓白日夜晚各自精彩。

亮點三 亞洲新灣區的文化客廳

自一樓接待入口處的書牆走入，承億酒店TAI Urban Resort將飯店大廳設定在25樓，讓港灣美景、光影變換及西望柴山東眺大武山的山稜線交織為圖作為酒店旅客專屬的地景閱讀，挑高樓層的飯店大廳窗前一側將是承億酒店TAI Urban Resort精心為旅客準備的茶軒，以一席茶香、一片風景迎接遠道而來的旅人，屆時除了茶香四溢的旅客大廳，大廳中心將有書籍延伸為牆的閱讀廣場、藝術裝置及擺件緩緩訴說一場台灣之旅，讓閱讀不只是紙本閱讀而是多元體驗的情感蔓延。

盛夏揭幕倒數，承億酒店TAI Urban Resort共有208間客房之外，還有主題自助吧餐廳「日全食O Day」以無國界美饌為主打同時嚴選當季食材、米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」、及全高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」，除了豐富的餐飲空間之外，由台灣知名獨立書店品牌青鳥書店與文化媒體Verse共同經營的「承風青鳥」亦是承億酒店TAI Urban Resort的一大亮點；而酒店22樓亦有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐，將提供旅客在都市叢林中一舒適放鬆的優雅靜謐空間，另外承億酒店TAI Urban Resort攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造的三層樓宴會廳已在網路引起熱烈討論，目標成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞！

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