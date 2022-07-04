星期一，一群不滿政府環保政策的荷蘭農民，動員卡車、拖拉機等大型農業車輛上高速公路，他們的目標是封鎖物流中心，以抗議政府提出「2030年農業減排」的計畫。

美聯社報導，體積龐大的農業車輛集體前往阿姆斯特丹，有計畫的堵住交通要道，和物流中心，甚至荷蘭最繁忙的阿姆斯特丹史基浦機場(Amsterdam Airport Schiphol)也出現拖拉機，機場敦促旅客使用公共交通工具前往其航廈，因為人們擔心抗議者也會封鎖機場航廈。

農民之所以抗議，是因為荷蘭政府提出火「2030年之前，所有氮氧化物、氨氣等污染物的排放量必須減少50% 」，雖然立意是環境保護，但是農民非常擔心自己的權益受損。

Dutch farmers protested today in The Hague against the government’s policies to reduce nitrogen oxide emissions as part of its climate-change initiatives. Hundreds of tractors, trucks and support vehicles drove on the administrative capital on Tuesday. #Boerenprotest #FDF pic.twitter.com/9Nn2ZPl3W4 — Videokings 📹 (@videokings_tv) November 17, 2020

農場的肥料與牲畜的排遺、排氣，都會產生大量的氮氧化物、氨氣、甲烷，如果要縮減排放，那勢必只能縮減農場規模。農民代表稱「這是不公平的」 。

由於大型車輛堵住物流中心，因此荷蘭好幾個超市出現斷貨的情形，商家呼籲警方採取行動，否則必然傷害了荷蘭公民的購物權益。

荷蘭是農牧業大國，根據農業遊說團體 LTO的資料，荷蘭有近54,000 家農業企業，2019 年出口總額達945億歐元。