國家交響樂團自2020年起與台積電文教基金會合作《樂無界教育計畫》，以各種不設限的合作模式，持續累積台灣文化實力；今年擴大規模並創下音樂界首例，由NSO前後任音樂總監準·馬寇（左）、呂紹嘉兩位大師連袂攜手合作，將以「作曲家領航」、「指揮家領航」兩大主軸，推動今年樂界教育計畫，期許能藉大師的引領，讓台灣音樂人才有更寬廣的視野。（鄧博仁攝）

準·馬寇爾他認為要讓國際認識台灣，最重要的方式就是在國際上要常看到「來自台灣的指揮」，及「來自台灣的作曲家」。他希望不只在音樂上可以聽到莫札特，更應該聽到屬於能代表台灣的音樂。（鄧博仁攝）

2021年「樂無界教育計畫–呂紹嘉大師班音樂會」由NSO國家交響樂團串聯國家級團隊，與台積電文教基金會、北藝大音樂學院以及公共電視攜手，原本就有拍攝紀錄片的規劃，現在因應疫情，也改以線上即時轉播方式進行。（北藝大提供）

台北藝術大學音樂系主任盧文雅指出，她在學校教西洋音樂史，樂曲能夠不斷傳承就是要學習原本舊有的東西，再加上創新元素。（鄧博仁攝）

國家交響樂團自2020年起與台積電文教基金會合作《樂無界教育計畫》，以各種不設限的合作模式，持續累積台灣文化實力；今年擴大規模並創下音樂界首例，由NSO前後任音樂總監準·馬寇（左）、呂紹嘉兩位大師連袂攜手合作，將以「作曲家領航」、「指揮家領航」兩大主軸，推動今年樂界教育計畫，期許能藉大師的引領，讓台灣音樂人才有更寬廣的視野。（鄧博仁攝）

國家交響樂團自2020年起與台積電文教基金會合作《樂無界教育計畫》，以各種不設限的合作模式，持續累積台灣文化實力；今年擴大規模並創下音樂界首例，由NSO前後任音樂總監準·馬寇、呂紹嘉兩位大師連袂攜手合作，並邀集國立台北藝術大學參與，將以「作曲家領航」、「指揮家領航」兩大主軸，推動今年樂界教育計畫，期許能藉大師的引領，讓台灣音樂人才有更寬廣的視野。

準·馬寇爾他認為要讓國際認識台灣，最重要的方式就是在國際上要常看到「來自台灣的指揮」，及「來自台灣的作曲家」。他希望不只在音樂上可以聽到莫札特，更應該聽到屬於能代表台灣的音樂。

「一分鐘交響曲計畫」，徵集青年作曲家，透過一分鐘的創作，經馬寇爾、NS0協同指揮與學子討論，並與NSO聲部首席交流，最終由樂團化樂譜為聲響，安排在樂季音樂會作為開場演出。作曲家能夠從中累積重要的實務經驗，每個環節都是寶貴的學習機會。

除了年輕作曲家的作品需要多被演出，我們也需要更多機會聆聽我們這個時代的音樂，這些作品在未來都很有可能成為傳世經典之作，這是一個要時間的過程。」呂紹嘉則說：「指揮是技術的傳承，要學習不透過言，用動作就讓樂團整齊演奏；同時，當指揮也需不斷學習無止境浩瀚的曲目，而最後一切還是回歸到人，需要成為擁有成熟心理的人，不是在象牙塔內，而是走出與人互動年輕指揮需要多接觸樂團，接觸一次勝過上十次課。很開心能跟台灣各角落的年輕學子工作，也很高興看到他們在過程中的成長進步」