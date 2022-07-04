近年全球成長最快速的短視頻社群網站TikTok發表今年首季「社區準則執行報告」指出，由於Tiktok的虛假帳戶與用戶上傳色情內容及數量激增，該公司今年首季刪除了超過1.02億條影片。另外在有關俄烏戰事的訊息上，也刪除了4.1萬條虛假內容影片。

香港《經濟日報》報導，TikTok表示，鑑於用戶持續增長，因此現時所刪除的內容也比以往更多，當中色情內容和虛假帳戶是最常發現的違規行為。

該公司指出，「保障未成年人士安全」是刪除內容的首要原因，其中92%「涉及未成年人的裸體和色情行為」的內容，已在被任何用戶看到之前就被刪除。

報導說，在刪除帳戶方面，今年首季也刪除近2100萬個含有虛假資料成份的帳戶，數量是上一季度的3倍多。TikTok認為，隨著更多人下載該應用程式，更多的垃圾郵件和詐騙者也希望參與其中，也意味著更多假粉絲扮成買家進駐平台。

另外，TikTok也分享其檢測和刪除圍繞有關「俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤訊息」的情況，在此期間共刪除約4.1萬條與該戰事有關的影片。TikTok指出，該平台為5600條影片添加了事實核查提示，同時還發現並刪除204個帳戶，因為它們涉及誤導公眾輿論。