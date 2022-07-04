富明集團工作人員將280份的石斑魚及愛心物資搬運下車，讓族人紛紛豎起大拇指比讚。族人歡唱圍舞熱烈歡迎，文健站送上珠珠刺繡肩帶、鑰匙圈及龍紋石項鍊及手鍊，族人也送上傳統飾品表達感謝，現場氣氛相當溫馨。

平時山區族人很少有機會吃到石斑魚，從企業手中接過物資，手足之間全是感謝。富明集團董事長宋英明表示。這次石斑魚外銷受到困境，但漁民不氣餒，把台灣新鮮海味送到山區原鄉分享，相互鼓勵，持續關懷社會不能停歇，更對青年會送上3萬元贊助金，支持部落青年。

宋英明表示，父親富明集團創辦人宋萬盛白手起家，從一開始的小型水產加工廠，進而發展相關水產品的加工外銷，集團規模日益龐大，是高雄之光、台灣之光。並成立「萬盛慈善會」，持續關懷社會，今日便前往茂林送石斑、行動挺部落。

高雄市原民會主委阿布斯表示，上週市長來茂林，就說要讓文健站長者品嚐石斑魚，今天有效率的說到做到。非常感謝宋英明董事長帶來石斑魚到原鄉，讓平常少有機會吃到石斑的族人享有口福，實際品嚐台灣新鮮海味，也感謝準備了物資給部落長者及弱勢家戶，包括對青年會贊助金的加持，讓原青在服務部落及防疫工作上，能更有力執行。

高雄市原民會也宣導，設籍高雄茂林、桃源及那瑪夏區的居民，每人再加發2劑快篩試劑，6月30號起就由區公所協助發放，呼籲有需要的族人不要客氣。