朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實

歌手朱俐靜從選秀節目《超級偶像》出道，歌唱實力備受外界肯定，不過她健康亮紅燈，2020年罹患乳癌，今（4日）她的官方臉書發文證實昨３日病逝，享年40歲。

朱俐靜的官方臉書稍早PO其家人的聲明，表示：「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，已經在7月3日平靜地離開了我們。」家人透露，朱俐靜是個對生活、工作都非常努力的人，面對她的離去，家人目前都還沉浸在悲痛的情緒，盼望外界給予多點時間和空間，未來會再公布追思會的詳細資訊。

朱俐靜家人聲明。（翻攝臉書@朱俐靜）

朱俐靜癌逝。（翻攝臉書@朱俐靜）

朱俐靜2021年初在發片記者會上淚揭2020年發現罹患乳癌，由於家族長輩並沒有相同的病史，得知的當下腦海出現跑馬燈，閃過許多人生重要的畫面，不理解為什麼會罹癌，但也只能面對；藥物治療的初期，朱俐靜的身體出現失眠、過敏、些許掉髮，還會痛到無法爬下床，熬過適應期才轉好；在不知道未來的情況下，朱俐靜把全部心情投注在專輯中，「透過音樂的方式，還是想要留一點什麼給這個世界。」事隔1年多，朱俐靜沒能打敗病魔，讓親朋好友和廣大的粉絲深感遺憾。

全文：

來自俐靜家人的聲明

感謝各方的關心～

總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，已經在7月3日平靜地離開了我們。

對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。

知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒！