楊姓女子為了向同性伴侶求婚，竟突發奇想透過「小雞上工」APP找來2名19歲工讀生，「綁架」黃姓女友到戶政事務所，蒙在鼓裡的黃女嚇到，趁隙逃脫並跟巡邏行經的警察求援，楊女等3人遭逮捕送辦頻喊冤，桃園地檢署檢察官調閱通訊紀錄證實是求婚驚喜，將3人不起訴。

24歲楊姓女子今年3月透過打工賺錢APP「小雞上工」，找來同為19歲的林姓和彭姓男大生，策畫「假綁架、真求婚」，允諾會負擔車資，完成後還給每人4000元的打工費。

楊女3月17日凌晨假裝離家，2男假扮綁匪，3點半闖入她們位在桃園區的同居住所，恫嚇黃女「招惹大姐頭」，以童軍繩綑綁她手腳、蒙住眼睛後強塞進大行李箱，丟進汽車後車廂後開車離去，因戶政事務所還未開，3人將車子停在超商前聊天等待。

「救命啊！我被綁架了！」黃女見車子停下，趁隙掙脫繩索、打開行李箱和後車廂門逃離，正好桃園警分局武陵所員警巡邏行經，黃女高喊求救，警方當場逮捕林、彭2男，楊女一度逃跑，但身影已被黃女看清，打電話給楊女要她「出來面對」。

楊女坦承要向女友求婚「給她一個驚喜」，雇用不認識的林男、彭男上演「假綁架」，原本要待車輛開到戶政事務所門口時，現身揭露驚喜下跪求婚，沒想到女友中途掙脫，還剛好遇到警察。2男也喊冤說真的沒有要綁架，只是想協助求婚、賺取打工報酬，且怕黃女出什麼差錯，行李箱和後車廂都有留縫隙，才會容易逃脫。

警方獲悉來龍去脈也傻眼，但因妨害自由是公訴罪，仍依法將3人送辦。桃檢勘驗3人的通訊軟體對話紀錄，和3人說法相符，難認有妨害自由犯意，且黃女也表明不追究，檢察官偵結對3人都予以不起訴處分，且不得再議。