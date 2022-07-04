朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

「超級偶像」冠軍歌手朱俐靜以代表作《存在的力量》聞名歌壇，她2021年初宣布罹患乳癌的消息，12年男友也情斷，數度淚崩讓眾人心疼，不過堅強的她努力接受治療且維持工作，發行《來日方長》專輯為自己打氣；沒想到今(4日)傳出她已於昨(3)日逝世消息，享年40歲。而她在分享抗癌心情時曾吐露，情斷12年男友後早已對愛情絕望的心境，更是令人為她感到不捨。

朱俐靜2021年初於發片記者會上坦承罹患乳癌，同年10月以病友身份出席粉紅絲帶乳癌防治公益記者會，當時她談起病情時表示，每個月都會定期回診，也持續服用中藥和標靶藥物治療，藥物多少還是有副作用，例如皮膚比較乾、臉會水腫、髮質變差等，「花了一段時間讓自己不去在意這些事，現在每天像開獎，不知道有什麼副作用」。

而朱俐靜診斷出乳癌前，也因為男友劈腿而斷了12年情，單身2年的她坦言分手時起初情緒很濃：「 有陣子會覺得人要走也是一個人，當然會想要有人陪你做所有事情，但還是有些事情最終要一個人，那時想說乾脆帶髮修行」；表示對於感情她已不抱期待，也沒打算去算命，她苦笑說：「我放棄了，也從來沒有人跟我說我會生病啊」。沒想到朱俐靜沒有放棄抗癌，昨(3日)家人卻發出聲明：「朱俐靜MIU己經在7月3日平靜地離開了我們」。

朱俐靜最近一次公開露面是去(2021)年10月的表演活動，最後一則臉書貼文則停留在今年4月，當時她跟風趕上「九天玄女」潮流，貼出上升中的自拍影片，樂觀幽默精神不減，讓久未看到她的粉絲紛紛留言表示思念，沒想到今(4日)卻被證實逝世，令所有業界人士及歌迷震驚不捨。